Зеленский подписал указ о назначении Кравченко генеральным прокурором
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
- Документ датирован 21 июня.
Президент Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко генеральным прокурором.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ, который обнародовали на сайте президента в субботу, 21 июня.
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Указ о назначении Кравченко Генпрокурором
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
Соответствующий указ №416/2025 от 21 июня опубликован на сайте президента.
Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором,
– говорится в документе.
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Напомним, что 17 июня Верховная Рада поддержала назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины.
День перед этим, 16 июня, в парламент уже поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского на назначение Руслана Кравченко на эту должность.