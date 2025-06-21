Зеленский подписал указ о назначении Кравченко генеральным прокурором

Президент Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко генеральным прокурором.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ, который обнародовали на сайте президента в субботу, 21 июня.

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Указ о назначении Кравченко Генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Соответствующий указ №416/2025 от 21 июня опубликован на сайте президента.

Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором,

– говорится в документе.

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Напомним, что 17 июня Верховная Рада поддержала назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины.

День перед этим, 16 июня, в парламент уже поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского на назначение Руслана Кравченко на эту должность.