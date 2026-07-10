Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования

Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе Вооруженных сил Украины Объединенных сил быстрого реагирования и нового командования дальнего воздействия на Россию. Новая структура должна объединить штурмовые возможности, беспилотные системы, артиллерию и другие средства для быстрого реагирования на изменения на поле боя.

Соответствующий указ № 592/2026 "О наращивании потенциала Вооруженных Сил Украины" президент подписал 10 июля.

Что известно о создании Объединенных сил быстрого реагирования?

По словам Зеленского, новое командование должно сконцентрировать все имеющиеся ресурсы для проведения операций, направленных на снижение военного потенциала России. Президент назвал его структурой "глобального воздействия" на государство-агрессора, развязавшее войну.

Указ президента предусматривает создание Объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Новая структура должна стать отдельным механизмом для быстрого реагирования на изменения оперативной обстановки на фронте.

По словам Зеленского, в состав новой структуры должны войти:

силы штурмовых войск;

беспилотная составляющая;

артиллерийские подразделения;

другие средства поражения и поддержки.

Президент подчеркнул, что это должна быть современная технологичная структура, способная оперативно действовать в условиях меняющейся боевой обстановки.

Командующим Объединенными силами быстрого реагирования должен стать "опытный боевой командир". По словам Зеленского, на эту должность он назначил Героя Украины, бригадного генерала Дмитрия Волошина. В настоящее время Волошин является командиром 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Бригадный генерал Волошин способен обеспечить дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Украины в этом направлении", – сказал Зеленский.

В указе Кабинету Министров Украины, Главнокомандующему ВСУ и Генеральному штабу поручено провести необходимые мероприятия для создания Объединенных сил быстрого реагирования.

В документе указано, что решение принято с целью:

наращивания потенциала ВСУ в наступательных и оборонительных операциях;

быстрого реагирования на современные вызовы войны;

адаптации структуры армии к новым задачам;

создания условий для получения преимущества над противником;

развития современных технологических боевых возможностей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отдельным направлением изменений станет реформа штурмовых войск Сухопутных войск ВСУ. Зеленский заявил, что в этом направлении накопился ряд проблем, которые необходимо решить, в частности в вопросе отношения к военнослужащим.

Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Есть много вопросов, проблем, которые нужно решить. Прежде всего в отношении к людям. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения,

– сказал президент.

Отдельно Зеленский отметил, что очень важно, чтобы дипломатическая команда Украины действовала значительно активнее с партнерами.

"Каждый день, каждый день продолжаются российские удары. Харьков, Сумы, Конотоп, Херсон, Киев, Киевская область, Никополь, другие города нашей Днепровщины – Кривой Рог, Одесса, Черноморск, города Донецкой области, наше Запорожье. Каждый день нужны ощутимые шаги в помощи партнеров Украины. Все, о чем мы договаривались на уровне лидеров, должно выполняться быстро. Желательно – очень быстро. Каждый день нужен этот результат", – написал он,

Кроме того, Зеленский отметил, что будут предприняты шаги по усилению дипломатии в отношениях с соседями в регионе.

Напомним, Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает возможность оказания помощи Украине в нанесении ударов вглубь территории России. По его словам, это необходимо для того, чтобы Москва ощутила сложность защиты собственного воздушного пространства.