15 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о увольнении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.

Что известно об увольнении Кравченко?

Увольнение Кравченко произошло после того, как Верховная Рада поддержала постановление о даче согласия на его увольнение с должности.

Накануне вокруг генпрокурора возник ряд споров, в частности из-за его заявлений о директоре НАБУ Семене Кривоносе и антикоррупционных органах.

Напомним, 14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, обвинив его, в частности, в подделке документов и других нарушениях. Он также заявил о давлении со стороны НАБУ и САП и утверждал, что вокруг него развернулась кампания, целью которой якобы было отстранить его от должности.

В то же время НАБУ заявило, что Кривоносу официально не вручали уведомление о подозрении, а 15 сентября Офис генпрокурора отдельно сообщил, что правовых оснований для уведомления о подозрении не было, а соответствующие записи в ЕРДР были отменены. На фоне конфликта Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности, после чего президент внес в Верховную Раду представление о его увольнении.

14 сентября профильный комитет Рады рекомендовал парламенту дать согласие на увольнение Кравченко с должности генерального прокурора. 15 сентября Верховная Рада рассмотрела вопрос и 317 голосами "за" дала согласие на его увольнение. После этого Зеленский подписал указ о увольнении Кравченко с должности генерального прокурора Украины.