Зеленский подписал 2 указа о санкциях олигархам: там "неожиданные" фамилии
Президент Владимир Зеленский подписал 2 указа о введении в действие санкций против российских олигархов. Ранее соответствующие санкции ввел СНБО.
Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, внедрению санкций против российских олигархов предшествовала большая и сложная работа.
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Чего ждать от санкций против олигархов
Данилов анонсировал, что после публикации указов президента украинцев может удивить список лиц, против которых были введены санкции.
В списке будут довольно неожиданные фамилии олигархов Российской Федерации, а также большое количество компаний. Будет один человек, в отношении которого будут разделены санкции на определенный промежуток времени. Все происходит с учетом вопросов национальной безопасности,
– сообщил секретарь СНБО.
Он добавил, что по письму одного из ведомств одному лицу была сделана определенная отсрочка санкций.
"Есть очень тонкие моменты"
Данилов подчеркнул, что в документах будет "очень интересная компания". А сами санкции, по его словам, – это долгожданная вещь.
Мы должны все сделать совершенно безупречно. Относительно некоторых вещей очень тонкие моменты, связанные с обменом пленных и другими вещами, которые мы не можем выдавать в публичное пространство,
– отметил секретарь СНБО.
По его словам, на сегодняшний день для Украины вопрос национальной безопасности является номером 1.
Украинская власть готова к сложным решениям
Секретарь СНБО отметил, что украинские власти не будут останавливаться на пути к победе ни перед какими решениями, какими бы сложными они ни были.
Победа будет за нами. Надо держаться и двигаться вперед, вперед и еще раз вперед, – добавил Данилов.
Алексей Данилов анонсировал новые санкции против российских олигархов: смотрите видео
Украина вводит санкции против российских олигархов: коротко
- Совет нацбезопасности и обороны 30 сентября применил санкции против более 3600 физических и юридических лиц.
- Ограничения были введены против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.
- В частности, под санкции попали дети и родственники Путина и его близкого окружения, представители региональных и кремлевских властей, олигархи и их близкое окружение, высокопоставленные должностные лица государственных корпораций и представители высшего руководящего состава российской армии.