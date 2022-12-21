У украинских защитников теперь будет отпуск во время военного положения: Зеленский подписал закон

Военнослужащие Вооруженных сил теперь смогут получить отпуска даже во время военного положения. Соответствующий законопроект подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Еще в начале декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №8081, который предусматривает возможность взятия отпуска военным. Во вторник, 20 декабря, эту инициативу поддержал глава государства Зеленский, поставив на ней свою подпись.

Читайте также Зеленский подписал закон о КСУ, противоречащий рекомендациям Венецианской комиссии

О чем идет речь в законе об отпусках военным

В документе указано, что во время военного положения военнослужащие имеют право брать часть ежегодного основного отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Важно, что будет сохраняться денежное довольствие.

Кроме того, следует сказать, что отпуск можно взять не более 10 календарных дней. Однако это без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Хотя на это будет отведено не больше двух суток в один конец.

У президента просят ветировать другой закон

Ежегодный основной отпуск военные также могут взять, но всего один раз в течение календарного года. И при условии, что в военном подразделении будет отсутствовать не более 30% от общей численности личного состава.

Напомним, что по состоянию на 21 декабря на рассмотрении в Офисе Президента лежит закон №5655, который, по мнению экспертов, легализует самопроизвольное строительство. Отметим, что Верховная Рада в целом проголосовала за этот законопроект, обосновывая это тем, что облегчит жизнь застройщикам. Однако принятие этой инициативы может создать проблемы для обычных людей.