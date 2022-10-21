Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете для женщин

Теперь женщины официально смогут становиться на воинский учет исключительно по собственному желанию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

В то же время женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

Важно Если женщина добровольно становится на воинский учет: значит ли это запрет выезда за границу

Соответствующий закон, регулирующий добровольный воинский учет для женщин, был возвращен с подписью от президента 21 октября. Закон вступает в силу со дня, который следует за днем ​​его опубликования.

Что известно о воинском учете женщин в Украине

7 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе", которым устанавливается постановку женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

Следовательно, постановке на воинский учет подлежат женщины, которые:

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту,

закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования,

получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

В то же время женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы, становятся на воинский учет военнообязанных по собственному желанию.

Как происходит мобилизация в Украине

1 октября Владимир Зеленский отменил осенний призыв, а также отсрочил увольнение в запас и демобилизацию. Так, демобилизация будет производиться не ранее объявления в установленном порядке.

Однако министр обороны Алексей Резников ни подтвердил, ни отрицал возможность дополнительной мобилизации. Он лишь отметил, что соответствующее решение будет принимать Генштаб ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что пока нет необходимости увеличения войска посредством женщин.

Обратите внимание – Маляр о воинском учете женщин: смотрите видео