Зеленский подписал закон о выплатах военным

Президент Владимир Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военнослужащим во время действия военного положения, а также прохождения военной подготовки. Рассказываем, что изменится.

Об этом идет речь на сайте Верховной рады. Отмечают, что 30 июня законопроект №9342 возвращен с подписью президента.

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Доплаты военнослужащим

военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения боевых заданий в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабмином,

военнослужащим срочной военной службы ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен пропорционально времени прохождения военной службы, военнослужащим, получившим травму, связанную с защитой Родины во время ведения боевых действий, и которые зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе, установленной военно-врачебной комиссией, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен в течение всего времени пребывания в распоряжении,

курсантам ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 гривен пропорционально времени обучения.

! Закон предусматривает ежемесячные выплаты военнослужащим – дополнительное вознаграждение в 30 – 100 тысяч гривен. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ.

Отпуска для военнослужащих

в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 дней,

также возможен отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 дней,

Каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно,

Также часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена частями не более трех в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Военная подготовка для призванных

Согласно закону, лица, призванные на военную службу во время мобилизации, ранее не проходившие военную службу в ВСУ и/или службу в других военных формированиях и правоохранительных органах, должны пройти курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности.

Срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее 1 месяца. Особенности и продолжительность подготовки по отдельным военно-учетным специальностям определяется Генштабом.

Командир обязан направлять на специальные курсы подготовки в учебные части военнослужащих, прибывших для доукомплектования частей во время действия военного положения и ранее не проходили военную службу и не допускать к участию в ведении военных военнослужащих тех, кто не проходил.