Зеленский подписал закон о коренных народах Украины: Путин пожаловался Меркель

Владимир Зеленский 21 июля подписал закон о коренных народах Украины. Владимир Путин уже успел пожаловаться на документ во время телефонного разговора с Ангелой Меркель.

Целью закона является максимальная защита культурных, информационных и других прав коренных народов. Кроме того, документ дает людям механизмы и инструменты работы с Украинским государством. Прежде всего – путем признания представительных органов коренных народов.

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Коренной народ Украины – автохтонное этническое сообщество, сформировавшееся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы,

– говорится в законе.

В документе указано, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма являются:

крымские татары;

караимы;

крымчаки.

Какие права коренных народов обеспечивает закон

Право на самоопределение в составе Украины;

право на политический статус в рамках Конституции и законов Украины;

на сохранение материального и нематериального культурного наследия

на создание через представительные органы своих СМИ и получение государственной поддержки;

на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных обычаев и традиций;

на восстановление своей исторической топонимики и другое.

Путин пожаловался Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель 21 июля позвонила Владимиру Путину. Разговор состоялся через считанные часы после того, как США и Германия достигли согласия в вопросе "Северного потока-2".

Во время разговора глава Кремля напомнил, что Верховная Рада приняла вроде бы "откровенно дискриминационный закон" о коренных народах Украины.

Закон также позволяет коренным народам направлять на собственные нужды часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории Крым и Севастополя.