Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения

Владимир Зеленский принял два соответствующих проекта законов. В Украине было продлено действие военного положения и мобилизация.

В пятницу, 9 ноября, Владимир Зеленский принял два законопроекта. А именно "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

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Сколько продлится мобилизация

Законы №10211 и №10212, подписанные президентом Зеленским, продлевают военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 суток с 16 ноября этого года. Таким образом, они продлятся до 14 февраля 2024 года.

Следует отметить, что перед этим Верховная Рада проголосовала за продолжение мобилизации и военного положения на территории нашей страны. Народные избранники голосовали за это уже в девятый раз.

В этот раз 329 депутатов поддержали продолжение мобилизационных мер. Против мобилизации никто из собравшихся в тот день нардепов не голосовал. А 19 народных избранников воздержались от голосования.

Перед этим нардепы голосовали за продление военного положения вместе с мобилизацией 18 августа. А Зеленский принимал соответствующие законы по номерам 9532 и 9533. После этого срок действия соответствующих мер был продлен до 15 ноября 2023 года.

Другие новости о мобилизации

Недавно нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада приняла законопроект №9274. Этот документ предлагает предоставить работникам ГСЧС отсрочку от мобилизации.

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики оборонного ведомства, предлагающую переход на службу по контракту и рекрутинг. Однако его заместитель Наталья Калмыкова подчеркнула, что сейчас речь идет только о рамочном документе, в котором также описывается обучение, не являющееся заменой призыва. По ее словам, во время российско-украинской войны и военного положения государство не откажется от призыва в ряды ВСУ.