Украинские военные продолжают демонстрировать высокую эффективность в глубоком тылу противника. Новая масштабная операция нанесла существенный удар по стратегической инфраструктуре врага.

Силы обороны Украины провели успешную ночную операцию, нанеся точечные удары по территории Российской Федерации. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном обращении в Telegram, под удар попали сразу четыре важных нефтяных объекта противника. Глава государства подчеркнул, что это является очередным подтверждением эффективности украинских дальнобойных средств поражения.

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Президент подчеркнул, что такие операции являются практическим воплощением дальнобойных санкций против российской военной машины. Поражение этих объектов существенно снижает логистический и экономический потенциал оккупационных войск, которые ежедневно используют огромные объемы горюче-смазочных материалов для ведения агрессивной войны против Украины.

Все подразделения, привлеченные к планированию и выполнению этой операции, получили высокую оценку от верховного главнокомандующего. В настоящее время продолжается детальный сбор информации о масштабах разрушений и окончательных потерях врага на пораженных предприятиях.

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