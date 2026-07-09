Українські військові продовжують демонструвати високу ефективність у глибокому тилу супротивника. Нова масштабна операція завдала суттєвого удару по стратегічній інфраструктурі ворога.

Сили оборони України провели успішну нічну операцію, завдавши точкових ударів по території Російської Федерації. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному зверненні в Telegram, під удар потрапили одразу чотири важливі нафтові об'єкти ворога. Глава держави підкреслив, що це є черговим підтвердженням ефективності українських далекобійних засобів ураження.

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Президент наголосив, що такі операції є практичним втіленням далекобійних санкцій проти російської військової машини. Ураження цих об'єктів суттєво знижує логістичний та економічний потенціал окупаційних військ, які щодня використовують величезні обсяги паливно-мастильних матеріалів для ведення агресивної війни проти України.

Усі залучені до планування та виконання цієї операції підрозділи отримали високу оцінку від верховного головнокомандувача. Наразі триває детальний збір інформації щодо масштабу руйнувань та остаточних втрат ворога на уражених підприємствах.

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