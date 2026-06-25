Зеленский подтвердил новые удары по нефтебазе и двум НПЗ в России
Ночью и утром 25 мая Силы обороны атаковали три важных нефтяных объекта России. Владимир Зеленский отреагировал на очередной успех украинских дальнобойных санкций.
Президент подчеркнул, что украинские удары по России – это ответ на нежелание агрессора заканчивать войну.
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Как Зеленский прокомментировал новую атаку на Россию?
Глава государства подтвердил, что ночью наши дроны поразили нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском регионе. Она расположена в 300 километрах от линии фронта.
Утром было попадание сразу по двум НПЗ в Уфе – "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл". Они расположены в 1500 километрах от линии фронта.
Обратите внимание! В СБУ уточнили, что после взрывов на обоих НПЗ произошли пожары. Имеющиеся медиаматериалы подтверждают не менее двух отдельных очагов возгорания. Горят установки АВТ предприятий, являющихся "сердцем" заводов и обеспечивающих первичную переработку нефти.
Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за меткие удары, а врагу посоветовал вернуться за стол переговоров.
Россиянам стоит думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-нибудь обмануть или выиграть время. Войну нужно завершать,
– написал президент.
Прилеты были не только в России, но и на оккупированных территориях. В Генштабе рассказали о поражении трех мостов, которые враг использует для опрокидывания войск и подвоза боеприпасов:
- автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области;
- два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области.
Также за прошедшие сутки наши воины успешно поразили состав материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки на Луганщине, командный пункт подразделения недалеко от Цукуриного Донецкой области, радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи.