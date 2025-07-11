Будут персональные кадровые выводы, – Зеленский
- Президент Зеленский подтвердил возобновление военной помощи США и работает над новыми договоренностями по быстрой имплементации.
- Украина сотрудничает с партнерами по увеличению производства оружия и обеспечению армии, готовятся новые оборонные пакеты из Европы и санкции против России.
- Зеленский ожидает подробных отчетов от чиновников по поводу договоренностей с партнерами и отметил, что будут "персональные, кадровые выводы".
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение. Он подтвердил, что военная помощь США восстановлена, идет работа над новыми договоренностями и над их скорейшей имплементацией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграме.
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О чем сказал Зеленский в обращении?
Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением армии.
Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет,
– отметил он.
Он подтвердил, что по всем докладам поставки оружия из США восстановлены. На следующей неделе украинская команда будет работать с американцами, в частности с генералом Келлогом.
Готовятся оборонные пакеты из Европы, а также новые санкции против России.
Зеленский добавил, что ожидает детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса Президента по каждой договоренности с партнерами. По каждому результату будут "персональные, кадровые выводы".