Будут персональные кадровые выводы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение. Он подтвердил, что военная помощь США восстановлена, идет работа над новыми договоренностями и над их скорейшей имплементацией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграме.

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О чем сказал Зеленский в обращении?

Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением армии.

Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет,

– отметил он.

Он подтвердил, что по всем докладам поставки оружия из США восстановлены. На следующей неделе украинская команда будет работать с американцами, в частности с генералом Келлогом.

Готовятся оборонные пакеты из Европы, а также новые санкции против России.

Зеленский добавил, что ожидает детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса Президента по каждой договоренности с партнерами. По каждому результату будут "персональные, кадровые выводы".