"Действия красноречивее слов": Зеленский подвел итоги "пасхального перемирия"

Владимир Зеленский около часа ночи 21 апреля высказался относительно результатов "пасхального перемирия". Россия не сдержала своего слова, огонь все равно был.

Президент подчеркнул: действия всегда красноречивее, чем слова. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о результатах "пасхального перемирия"

Гарант уже говорил, что Россия нарушила "пасхальное перемирие" более 2 тысяч раз. Теперь он уточнил цифру.

"Общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за эти сутки – 2935. (...) В целом по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в частности 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны", – проинформировал Зеленский.

По его словам, больше всего обстрелов и штурмовых действий было на Покровском направлении. На Курском направлении россияне тоже не сдержали свое обещание полной тишины.

Этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продлить хотя бы тишину в небе по гражданской инфраструктуре и воздержаться от ударов ракетами и дронами,

– констатировал Владимир Зеленский.

Он акцентировал, что характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным. Поэтому Силы обороны Украины будут отвечать тишиной на тишину, а на защиту от российских ударов будут наши удары.

Добавим, что очень быстро после полуночи 21 апреля в Украине сработали сирены. Мониторинговые каналы привели данные, что оккупанты обстреливают приграничье Сумщины и Харьковщины из реактивных систем залпового огня. Также активны разведывательные дроны на оккупированных территориях и на Сумщине.