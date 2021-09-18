Зеленский поедет в США: известен состав украинской делегации

18 сентября 2021 , 22:40
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября. Там он примет участие в работе Генассамблеи ООН. В делегацию украинского президента вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Меджлиса Рефат Чубаров и другие.

Об участии главы Украины в Генассамблее ООН и составе украинской делегации стало известно из распоряжения Зеленского. Его опубликовал Офис Президента.

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Состав делегации Украины для работы в Генассамблее ООН:

  • министр иностранных дел, глава делегации Дмитрий Кулеба;
  • постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
  • первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
  • председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (по согласию);
  • заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига;
  • глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (по согласию);
  • заведующий отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
  • постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич;
  • заместитель директора – начальник отдела Департамента международных организаций МИД Украины Дина Мартина;
  • заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский 20 сентября отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН. До того предполагали, что украинский лидер примет в ней участие в режиме онлайн.

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Автор: Наталія Пристанська