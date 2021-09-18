Зеленский поедет в США: известен состав украинской делегации

22:40

Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября. Там он примет участие в работе Генассамблеи ООН. В делегацию украинского президента вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Меджлиса Рефат Чубаров и другие.