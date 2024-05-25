Зеленский все же поедет с визитом в Мадрид: СМИ назвали дату

Владимир Зеленский все же осуществит свой официальный визит в испанскую столицу Мадрид. Это может произойти уже в понедельник, 27 мая.

Журналисты испанского издания Cadena SER отметили, что президент Украины должен был ранее приехать в Мадрид. Однако отменил этот визит из-за военной ситуации в нашем государстве.

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Зеленский все же поедет в Мадрид с визитом

Испанские журналисты, со ссылкой на собственные источники в команде, которая готовит встречу Зеленского в Мадриде, отметили, что украинский глава прибудет в столицу Испании 26 мая днем. А уже 27 мая должен встретиться с Его Величеством Королем Филиппом VI.

В издании подчеркнули, что встреча Зеленского с испанским королем еще не включена в официальную повестку дня, но, согласно этим источникам, эта встреча уже окончательно согласована. Кроме того, президент Украины должен встретиться с премьер-министром Педро Санчесом, с которым он должен был подписать двустороннее соглашение по безопасности между Испанией и Украиной.

Стоит отметить, что это первый двусторонний визит Зеленского в Испанию. Хотя в октябре 2023 года украинский президент был в Гранаде на саммите Европейского Союза в рамках испанского председательства в ЕС.

Президент Украины должен был поехать в Испанию, но отменил визит