Зеленский поговорил с Макроном: в фокусе – восстановление нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты договорились работать над восстановлением нормандского формата.

Как подчеркнул Зеленский, именно это является одним из шагов ради мира. Надо использовать этот шанс для диалога пока все этому способствует.

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Мы рады возобновлению работы нормандского формата – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами,

– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации становится меньше.

Макрон говорил с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 января поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Оба согласились, что в напряженности между Украиной и Россией нужна деэскалация.

При этом разговор состоялся перед общением с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем стали так называемые "гарантии безопасности". Глава Кремля пожаловался президенту Франции на США и НАТО.

Также советники лидеров Украины, Франции, Германии и России провели 26 января встречу в Париже в нормандском формате. Они говорили о ситуации на Донбассе.

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Полная публикация президента в инстаграме

Разговор с другом и надежным партнером Украины @emmanuelmacron. Мы рады возобновлению работы нормандского формата – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается.