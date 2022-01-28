Зеленский поговорил с Макроном: в фокусе – восстановление нормандского формата

28 января 2022 , 23:06
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Владимир Зеленский в инстаграме

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты договорились работать над восстановлением нормандского формата.

Как подчеркнул Зеленский, именно это является одним из шагов ради мира. Надо использовать этот шанс для диалога пока все этому способствует.

К теме Полный текст коммюнике по итогам переговоров "нормандской четверки" 26 января

Мы рады возобновлению работы нормандского формата – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами,
– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации становится меньше.

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Полная публикация президента в инстаграме

Разговор с другом и надежным партнером Украины @emmanuelmacron. Мы рады возобновлению работы нормандского формата – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается.

Автор: Оксана Княжик