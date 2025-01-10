"Независимая Украина критически важна для демократии": Зеленский поговорил с Байденом

Темами разговора украинского и американского президентов 10 января стали страшные пожары в Калифорнии и санкции против России. Кроме того, Зеленский и Байден говорили о ситуации на поле боя и ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского. Как известно, США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний и ряда высоких чиновников. В списке – более 400 физических и юридических лиц. А еще танкеры теневого флота, которые вливали нефтедоллары в российскую военную машину.

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Детали разговора Зеленского и Байдена 10 января

Джо Байден по телефону сказал, что сохранение и защита независимости Украины имеют критическое значение для всей Европы и демократического мира. Владимир Зеленский подчеркнул: ценит эти слова.

Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту России и по таким компаниям, как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен чувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков. Благодарен Америке, обеим партиям, обеим палатам Конгресса, которые поддерживают вполне справедливое давление на Россию за неспровоцированную и преступную агрессию,

– сказал Зеленский.

Оба лидера говорили о ситуации на поле боя. А также о необходимости и в дальнейшем укреплять воздушный щит Украины. По словам Зеленского, "Пэтриоты" в руках украинцев доказали свою эффективность. Поэтому надо увеличивать эту силу.

Гарант поблагодарил Джо Байдена за поддержку Украины, ее независимости и за консолидацию международного сообщества.

"Вместе мы создали глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности", – подчеркнул он.

А еще Зеленский выразил соболезнования в связи со страшными пожарами в Калифорнии, где есть погибшие. И сказал, что американцы героически помогают спасать людей от огня.

Пожары помешали президентам встретиться. Байден планировал еще раз увидеть Зеленского перед инаугурацией Трампа.