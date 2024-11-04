Поздравил с победой: Зеленский провел разговор с Санду

В Молдове прошли президентские выборы, где победа Майя Санду. Президент Украины провел с ней разговор.

Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на украинского президента.

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Украина и Молдова имеют общую цель

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Майей Санду. Он также поддержал европейский выбор народа Молдовы.

Мы подтвердили приверженность сотрудничеству на пути к общей цели – членства в Европейском Союзе,

– рассказал президент.

Также украинский лидер рассказал, что они скоординировали совместные шаги. В частности, он пригласил Санду в Украину.

В Молдове завершился второй тур президентских выборов. В нем принимали участие действующая руководительница страны Майя Санду и пророссийский кандидат Александр Стояногло.

Окончательные результаты показывают, что победила Майя Санду. ЦИК завершила подсчет голосов граждан, проголосовавших во втором туре президентских выборов. После обработки 100% протоколов за Майю Санду проголосовали 55,33% избирателей, а за Александра Стояногло – 44,67%.