Впервые после вторжения России: Зеленский провел длительный разговор с Си Цзиньпинем

Владимир Зеленский пообщался с президентом Китая Си Цзиньпинем. Это был первый разговор между лидерами от начала полномасштабного вторжения.

В среду 26 апреля состоялся долгожданный разговор президента Украины с лидером КНР. Владимир Зеленский сообщил, что разговор был долгим и содержательным.

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Что известно о разговоре президентов

По словам Зеленского, он общался с Си долго. Президент Украины верит, что этот диалог будет толчком для развития двусторонних отношений.

Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение Посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений,

– написал Зеленский.

Также о разговоре президентов уже отчитываются китайские СМИ. Они уточнили, что стороны обменялись мнениями о китайско-украинских отношениях и обсудили вопросы "кризиса" в Украине.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что это был важный диалог. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя общение, заявила, что Китай последователен и четок в своей готовности развивать китайско-украинское стратегическое партнерство.

Китай направит представителя в Украину

По словам китайских СМИ, Си Цзиньпин заявил, что вне зависимости от международной ситуации Пекин готов сотрудничать с Киевом.

КНР также направит своего представителя с визитом в Украину и другие страны для консультаций по урегулированию "конфликта". Сообщается, что Пекин будет добиваться "скорейшего прекращения огня".

Разговор инициировал Зеленский

Представитель министра иностранных дел Китая сообщила, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Владимир Зеленский не скрывал своего желания пообщаться с Си. Кроме того, президент Украины пригласил китайского лидера в Украину.

Отметим, что разговор лидеров должен был состояться раньше, еще до визита Си Цзиньпина в Москву. В Офисе Президента задержку объясняли тем, что у организации разговора возникли "определенные сложности".

Дипломаты ЕС также прилагали усилия для того, чтобы эти переговоры состоялись. Ведь в Евросоюзе отмечают, что Китай должен взаимодействовать в вопросе урегулирования войны не только с Россией, но и с Украиной.