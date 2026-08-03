Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил в эфире 24 Канала, что звонок состоялся почти сразу после встречи Зеленского и Дональда Трампа в США. Вероятно, Венс должен был обсудить с украинским президентом то, что не успели согласовать на уровне президентов.

О чём могли говорить Зеленский и Венс?

"На мой взгляд, это действительно нетипичный с точки зрения дипломатического протокола формат переговоров. Однако это очень важный для Украины сигнал. Ведь второй человек в США, который ранее дистанцировался от российско-украинской войны и был настроен антиукраински, сегодня изменил свое мнение", – подчеркнул политолог.

Становится понятно, что вопрос Украины сегодня находится в зоне ответственности и зоне влияния Джей Ди Венса. Более того, он – один из ключевых людей в государстве. Много говорят о том, что на следующих президентских выборах именно Джей Ди Венс получит "указание" от Трампа бороться за президентское кресло.

"Здесь возникают большие вопросы, удастся ли ему что-то сделать. Я думаю, что многое в этом определят парламентские выборы, однако это шаг на опережение и на будущие годы, если политическая карьера самого Венса начнет расти", – добавил Максим Джигун.

Политолог о разговоре Венса и Зеленского: смотрите видео

Скорее всего, разговор касался вопросов поставок Украине ракет-перехватчиков. Это приоритет номер один для Украины. Но, очевидно, между сторонами происходит также и непубличная часть коммуникации.

Хорошо, что ее ведет второй человек в стране, а не госсекретарь или кто-то другой более низкого ранга, такие как Кушнер и Виткофф. Они же, кстати, также с президентом Зеленским общались по телефону несколько раз,

– подчеркнул политолог.

К слову, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что между Украиной и Россией могут возобновиться переговоры. Вашингтон предпринимает попытки запустить этот процесс. Рубио добавил, что обе стороны до сих пор имеют свои "красные линии", которые не хотят переступать. О результатах работы станет известно в ближайшие недели.

Ранее Дональд Трамп заявил, что для прекращения войны Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину придется идти на уступки. Американский президент подтвердил, что пока никто из них не хочет этого делать, однако это необходимо для заключения мирного соглашения.