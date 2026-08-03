Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун зауважив 24 Каналу, що дзвінок відбувся майже одразу після зустрічі Зеленського і Дональда Трампа в Америці. Ймовірно, Венс мав обговорити з українським президентом те, що не встигли узгодити на рівні президентів.

Про що могли говорити Зеленський з Венсом?

"Як на мене, це дійсно нетиповий з погляду дипломатичного протоколу формат переговорів. Проте це дуже важливий для України сигнал. Адже друга особа у США, яка раніше дистанціювалася від російсько-української війни, була антиукраїнськи налаштована, сьогодні змінила свою думку", – підкреслив політолог.

Стає зрозуміло, що питання України сьогодні у зоні відповідальності та зоні впливу Джей Ді Венса. Ба більше, він один з ключових людей у державі. Є багато розмов про те, що на наступних президентських виборчих перегонах саме Джей Ді Венс отримає "скерування" від Трампа на те, щоб боротися за президентське крісло.

"Тут великі питання, чи вдасться йому щось зробити. Я думаю, що багато що в цьому визначать парламентські вибори, проте це крок випередження та на майбутні роки, якщо політична кар'єра самого Венса почне зростати", – додав Максим Джигун.

Політолог про розмову Весна і Зеленського: дивіться відео

Скоріш за все, розмова стосувалася питань постачання Україні ракет-перехоплювачів. Це пріоритет номер один для України. Але вочевидь між сторонами відбувається також і непублічна частина комунікації.

Добре, що її веде друга людина в країні, а не держсекретар чи хтось інший нижчого рангу, такі як Кушнер і Віткофф. Вони ж, до речі, також із президентом Зеленським спілкувалися телефоном кілька разів,

– підкреслив політолог.

До слова, напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що між Україною та Росією можуть відновитися перемовини. Вашингтон робить спроби запустити цей процес. Рубіо додав, що обидві сторони досі мають свої "червоні лінії", які не хочуть переступати. Про результати роботи стане відомо найближчими тижнями.

Перед тим Дональд Трамп сказав, що для припинення війни Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну доведеться йти на поступки. Американський президент підтвердив, що наразі цього не хоче робити ніхто з них, втім це необхідно для укладення мирної угоди.