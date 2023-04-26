"Выводы делать рано": в Белом доме отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

26 апреля 2023, 17:25
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Карл Квинтанилла

Впервые с начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский пообщался с лидером Китая Си Цзиньпином. На разговор уже отреагировали в Белом доме.

Соединенные Штаты поздравили разговор Зеленского и Си. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Реакция Белого дома на разговор Зеленского и Си

По словам Кирби, соответствующие выводы делать пока не нужно. Сейчас рано говорить о том, смогут ли переговоры между китайским лидером и украинским президентом привести к мирному предложению.

Сможет ли Китай помочь в заключении мирного соглашения, Кирби заявил, что это должно быть на условиях Украины, поскольку в противном случае оно не будет "устойчивым или надежным", если украинцы и Зеленский лично не будут инвестировать в него и не будут поддерживать его.

Что этому предшествовало

  • 26 апреля Владимир Зеленский пообщался с президентом Китая Си Цзиньпином. Это был первый их разговор с начала полномасштабного вторжения.
  • Зеленский сообщил, что разговор был долгим и содержательным.
  • Президент Украины верит, что этот диалог будет толчком для развития двусторонних отношений.
  • В Офисе Президента уточнили, что диалог длился около часа. Также о разговоре президентов уже отчитываются китайские СМИ.
  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что это был важный диалог.
  • Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай последовательный и четкий в своей готовности развивать китайско-украинское стратегическое партнерство.
  • По словам китайских СМИ, Си Цзиньпин заявил, что вне зависимости от международной ситуации Пекин готов сотрудничать с Киевом.
  • К тому же КНР направит своего представителя с визитом в Украину и другие страны для консультаций по урегулированию "конфликта".
  • Кроме этого, президент Украины пригласил китайского лидера в Украину.
  • Кстати, стало известно, что Владимир Зеленский послом в Китае назначил Павла Рябикина. Это произошло после разговора украинского президента и Си Цзиньпина.

Автор: Софія Ковнір