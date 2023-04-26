"Выводы делать рано": в Белом доме отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня
Источник:Карл Квинтанилла
Впервые с начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский пообщался с лидером Китая Си Цзиньпином. На разговор уже отреагировали в Белом доме.
Соединенные Штаты поздравили разговор Зеленского и Си. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
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Реакция Белого дома на разговор Зеленского и Си
По словам Кирби, соответствующие выводы делать пока не нужно. Сейчас рано говорить о том, смогут ли переговоры между китайским лидером и украинским президентом привести к мирному предложению.
Сможет ли Китай помочь в заключении мирного соглашения, Кирби заявил, что это должно быть на условиях Украины, поскольку в противном случае оно не будет "устойчивым или надежным", если украинцы и Зеленский лично не будут инвестировать в него и не будут поддерживать его.
Что этому предшествовало
- 26 апреля Владимир Зеленский пообщался с президентом Китая Си Цзиньпином. Это был первый их разговор с начала полномасштабного вторжения.
- Зеленский сообщил, что разговор был долгим и содержательным.
- Президент Украины верит, что этот диалог будет толчком для развития двусторонних отношений.
- В Офисе Президента уточнили, что диалог длился около часа. Также о разговоре президентов уже отчитываются китайские СМИ.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что это был важный диалог.
- Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай последовательный и четкий в своей готовности развивать китайско-украинское стратегическое партнерство.
- По словам китайских СМИ, Си Цзиньпин заявил, что вне зависимости от международной ситуации Пекин готов сотрудничать с Киевом.
- К тому же КНР направит своего представителя с визитом в Украину и другие страны для консультаций по урегулированию "конфликта".
- Кроме этого, президент Украины пригласил китайского лидера в Украину.
- Кстати, стало известно, что Владимир Зеленский послом в Китае назначил Павла Рябикина. Это произошло после разговора украинского президента и Си Цзиньпина.