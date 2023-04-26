"Выводы делать рано": в Белом доме отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

Впервые с начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский пообщался с лидером Китая Си Цзиньпином. На разговор уже отреагировали в Белом доме.

Соединенные Штаты поздравили разговор Зеленского и Си. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Реакция Белого дома на разговор Зеленского и Си

По словам Кирби, соответствующие выводы делать пока не нужно. Сейчас рано говорить о том, смогут ли переговоры между китайским лидером и украинским президентом привести к мирному предложению.

Сможет ли Китай помочь в заключении мирного соглашения, Кирби заявил, что это должно быть на условиях Украины, поскольку в противном случае оно не будет "устойчивым или надежным", если украинцы и Зеленский лично не будут инвестировать в него и не будут поддерживать его.

Что этому предшествовало