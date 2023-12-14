В преддверии заседания Европейского совета: Зеленский поговорил с Туском и Мишелем

После окончания саммита Украина – Северная Европа, проходившего в столице Норвегии, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Кроме того, побеседовал с новоназначенным премьером Польши Дональдом Туском.

Президент отметил, что накануне саммита Евросовета обсудил его ожидаемые результаты по Украине. Об этом пишет 24 Канал.

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"Необходимы для укрепления устойчивости Украины"

Владимир Зеленский отметил, что результаты саммита Европейского совета должны подтвердить непреклонную поддержку и единство Евросоюза.

Они необходимы для укрепления устойчивости Украины в условиях противостояния российской агрессии и на пути к членству в ЕС,

– подчеркнул украинский лидер.

Также, находясь в Осло, глава государства провел телефонный разговор с премьером Польши Дональдом Туском. Заметил, что поздравил друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений.

В преддверии заседания Европейского совета Зеленский и Туск обсудили его будущие решения, которые будут способствовать единству всего европейского сообщества.

Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша. Убежден, что с новым правительством Польши ускорилось решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе,

– подчеркнул президент.

Добавил, что график дальнейших контактов был согласован. Более того, Зеленский пригласил Туска посетить Украину по ближайшему случаю.

Обратите внимание! Саммит Европейского совета начнется 14 декабря. На нем планируют обсудить решение о начале переговоров по вступлению Украины. Глава государства подчеркнул, что если не будет положительного решения, это будет означать, что "Путин на это наложил вето".

Также украинский лидер заявил, что у Виктора Орбана нет никакой причины блокировать начало переговоров. Отметим, премьер Венгрии цинично заявил, что "вступление Украины в ЕС абсурдно, смешно и несерьезно".