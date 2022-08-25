Зеленский показал портреты военных командиров, рожденных во времена независимости: фото Героев

Владимир Зеленский показал фото военных командиров, родившихся во время независимости Украины. Именно они сейчас защищают нашу свободу на фронте.

Соответствующую информацию глава государства распространил от Суспільного. На кадрах видны 12 командиров и командирш, рожденных после 1991 года.

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Зеленский показал фото командиров, рожденных после 1991 года

31-й День Независимости Украины. Наша страна борется за свою свободу более чем на 2 тысячах километров фронта. На каждом участке – молодые командиры и командирши. Ребята, которые родились и росли в свободной Украине. Такой они ее знают, такой хотят видеть в будущем. Потому и защищают сейчас,

– написал Зеленский.

В частности, в список вошли:

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло : 26 лет, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" ВСУ, Герой Украины;

: 26 лет, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" ВСУ, Герой Украины; Кристина "Кудрява" : 29 лет, заместитель командира минометной батареи 4-й бригады оперативного реагирования Нацгвардии Украины;

: 29 лет, заместитель командира минометной батареи 4-й бригады оперативного реагирования Нацгвардии Украины; Александр "Шифер" Шафранский : 24 года, командир 6-й роты 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр";

: 24 года, командир 6-й роты 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр"; Сергей "Волына" Волынский : 30 лет, временно исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ;

: 30 лет, временно исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ; Алина "Алина" Михайлова : 27 лет, руководитель медицинской службы спецподразделения "Волки Да Винчи";

: 27 лет, руководитель медицинской службы спецподразделения "Волки Да Винчи"; Сергей "Кондрат" Кондратенко : 26 лет, командир взвода 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь";

: 26 лет, командир взвода 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь"; Андрей "Левша" Верхогляд : 27 лет, командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев;

: 27 лет, командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев; Михаил "Малыш" : 27 лет, сержант стрелковой сотни 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь";

: 27 лет, сержант стрелковой сотни 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь"; Виктория "Лиса" Кравченко : 30 лет, адъюнкт Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, имеет звание майора;

: 30 лет, адъюнкт Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, имеет звание майора; Дмитрий "Жостик" Дудка : 25 лет, командир 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона полка защитников "Азовстали";

: 25 лет, командир 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона полка защитников "Азовстали"; Павел Галас : 31 год, командир отделения разведывательной группы 11-го отдельного батальона Нацгвардии;

: 31 год, командир отделения разведывательной группы 11-го отдельного батальона Нацгвардии; Артем "Горячий" Горячковский: 25 лет, командир 2-й танковой роты резервной боевой группы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".

Президент Украины также показал серию портретов военных командиров и командующих, рожденных во времена независимости

Фото Героев, рожденных во времена независимой Украины / Фото Алины Смутко

Важные события столицы в День Независимости

В День Независимости в Украину приехал премьер Великобритании Борис Джонсон. Во время визита политик погасил марку ко Дню Независимости и стал членом клуба Укрзализныци.

В этот же день на Аллее смелости в Киеве высекли имя Бориса Джонсона. Он также получил орден свободы.

К сожалению, в День Независимости Украины россия устроила украинцам очень тревожный праздник, атакуя ракетами. В каждой области сирены раздались не менее 6 раз. Подробнее читайте по ссылке.

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