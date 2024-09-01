Зеленский показал жуткие кадры из Харькова после российской атаки по гражданским

Днем в воскресенье, 1 сентября, российские оккупанты обстреляли Харьков. Владимир Зеленский отреагировал на преступные действия врага.

Кроме этого, он показал жуткие кадры с последствиями атаки войск страны-агрессора по Харькову.

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Россия обстреляла Харьков

Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу,

– говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что по состоянию на сейчас уже более 30 раненых. Он отметил, что все необходимые силы для спасательной операции привлечены.

Кроме этого, гарант подчеркнул, что "должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор".

"Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров – смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты", – добавил он.

Оккупанты обстреляли Харьков: смотрите видео

Подчеркнем, что Россия попала по ряду гражданских объектов в Харькове. Сообщается о нескольких десятках раненых. Все, что известно об обстреле Харькова 1 сентября, читайте в материале 24 Канала.