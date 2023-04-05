Наш президент не пугается, как бункерный червь, – Данилов о визите Зеленского в Польшу

Президент Украины прибыл с официальным визитом в Польшу. Владимир Зеленский посещает страны, которые нам помогают.

Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что глава государства – абсолютно демократический человек.

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"Наш президент посещает и линию фронта, делает это постоянно и не пугается, как пугается бункерный тот червь, который сидит в бункере", – сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

По словам Данилова, сейчас точно известно, что все те лица, которые посещали то ли определенный концерт, то ли якобы оккупированный Мариуполь, или другие города, – это точно не Путин, а человек, который похож на него и никак не касается президента России.

Те данные, которые мы получили от человека, который ныне за границей, а был в окружении Путина, имеем яркое подтверждение того, что Путин сидит постоянно только на карантине, не появляется среди людей,

– сказал он.

Алексей Данилов рассказал, что, для того, чтобы увидеть Путина, нужно примерно две недели просидеть на карантине, чтобы ни с кем не общаться.

"10 раз в день делать ПЦР, чтобы, не дай Бог у вас там что-то не произошло. А потом вы можете одним глазом увидеть это "животное", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Помощь от Польши

Алексей Данилов отметил, что Польша – первая страна, которая после 24 февраля 2022 года поставила вооружение на территорию Украины.

Он отметил, что еще до полномасштабного вторжения они встречались и общались вместе с президентом Польши Анджеем Дудой по поводу ситуации, связанной с войной.

Поляки отдают себе отчет в той угрозе, которую может нести Россия именно этой стране, для стран Балтии. Поэтому они наши друзья, наши партнеры. Они нам максимально помогают,

– сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что они понимают, что все страны, относящиеся к демократическому миру, должны в этом участвовать.

Демократия за победу

"11 "Рамштайн" будет уже очный. Он будет в апреле. Это не только сегодня была помощь со стороны Польши. Соединенные Штаты объявили большой пакет помощи, присоединяются другие страны", – рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Он подытожил, что Украина не сама в этом мире, и демократия вместе движется к общей победе.

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