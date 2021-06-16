Послы G7 отправили Зеленскому письмо о судебной реформе и предостерегают от "провала"

Послы стран "Большой семерки" обратились к Владимиру Зеленскому персональным письмом. Они убеждают его в необходимости внесения изменений в законопроекты, которые должны реформировать судебную систему.

Персональное письмо для Зеленского оказалось в распоряжении СМИ. Обращение к украинскому президенту направили 15 июня.

Кстати Убьют судебную реформу, – Венецианская комиссия выступила против планов Верховной Рады

Дипломаты опасаются

Письмо послов Зеленскому не содержит жесткой критики и является попыткой нового подхода для того, чтобы убедить президента. Обращение якобы не содержит критических замечаний или предупреждений о проблемах: взамен заполнено комплиментами и описанием преимуществ, которые ждут Украину.

Дипломаты якобы опасаются того, что нардепы примут один из законов в нормальном виде, а Высший совет правосудия попытаются сделать "ручным".

Как отмечают СМИ, в письме послов отдельный блок посвящен убеждению Зеленского в том, что без одновременной реформы двух органов попытка сделать судебную систему честной снова "рухнет".

Судебная реформа в Украине: главное