Послы G7 отправили Зеленскому письмо о судебной реформе и предостерегают от "провала"

Послы стран "Большой семерки" обратились к Владимиру Зеленскому персональным письмом. Они убеждают его в необходимости внесения изменений в законопроекты, которые должны реформировать судебную систему.
Персональное письмо для Зеленского оказалось в распоряжении СМИ. Обращение к украинскому президенту направили 15 июня.
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Дипломаты опасаются
Письмо послов Зеленскому не содержит жесткой критики и является попыткой нового подхода для того, чтобы убедить президента. Обращение якобы не содержит критических замечаний или предупреждений о проблемах: взамен заполнено комплиментами и описанием преимуществ, которые ждут Украину.
Дипломаты якобы опасаются того, что нардепы примут один из законов в нормальном виде, а Высший совет правосудия попытаются сделать "ручным".
Как отмечают СМИ, в письме послов отдельный блок посвящен убеждению Зеленского в том, что без одновременной реформы двух органов попытка сделать судебную систему честной снова "рухнет".
Судебная реформа в Украине: главное
- Венецианская комиссия 5 мая обнародовала срочный вывод о законопроекте Владимира Зеленского о конкурсном отборе и проверке членов украинского Высшего совета правосудия.
- Орган раскритиковал подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Принятый документ, по мнению председателя комиссии Джанни Букиккио, может убить судебную реформу.
- Высший совет правосудия – это главный орган в судебной власти Украины. Члены ВСП имеют право полностью контролировать назначения и увольнения судей.
- Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас выразил надежду, что Украина прислушается к выводу комиссии.