Зеленский помиловал 31 осужденного украинского военного
Источник:Офис Президента
Президент, как и обещал ранее, своим указом помиловал военных. Поэтому состоится освобождение от наказания или уменьшение его срока для 31 осужденного.
Соответствующую инициативу выдвинул Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Владимир Зеленский поддержал это предложение и 8 октября подписал указ о помиловании.
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Кого помиловали
Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, такое отдельное представление о помиловании военных сделали впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.
При выборе тех, кого будут миловать и на какой срок, принимали во внимание несколько факторов:
- степень тяжести совершенных преступлений,
- срок фактического отбытия наказания,
- лица осужденных,
- их семейное положение,
- поведение до совершения преступления и после осуждения,
- возмещение причиненных убытков,
- устранение причиненного вреда,
- мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования.
По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, отбирали только тех военных, которые не совершали тяжких преступлений. Зеленский лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.
Что известно о помиловании в Украине?Это освобождение от отбывания уголовного наказания индивидуальным решением. В Украине помилование осуществляется только в отношении осужденных лиц. Оно регламентировано Указом Президента Украины и осуществляет его, соответственно, только президент.
Андрей Гота заметил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также рассматриваются дела осужденных за убийство.
Председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.Напомним, что в августе 2021 года Владимир Зеленский внес изменения в Положение о порядке помилования. Поэтому право его получить предоставили коррупционерам и нарушителям ПДД.