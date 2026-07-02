Мы за справедливые ответы, – Зеленский пообещал отомстить России за удар по Киеву

Владимир Зеленский заявил, что Украине требуются дополнительные средства защиты, в частности ракеты, и что она ведет переговоры и оказывает давление на партнеров с целью их поставки. При этом Украина не оставит массированный обстрел Киева без ответа со стороны России.

Об этом президент Украины заявил, общаясь с журналистами на месте вражеской атаки в Дарницком районе столицы 2 июля.

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Как Украина будет отвечать на вражеский удар?

Прежде всего президент подчеркнул, что Украина не стремится к эскалации, но ответ на российские удары будет справедливым. После обстрелов Киева, по его словам, Россия получит ответ.

Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны. А пока его нет – за справедливые ответы,

– подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что страна-агрессор, безусловно, получит ответ за удар по Киеву.

Что сказал Зеленский о помоще от партнеров?

Глава государства отметил, что у Украины нет достаточного количества ракет для полного перехвата баллистических целей врага, но она продолжает работать над укреплением ПВО.

"Есть страны, с которыми мы договорились, которым уже выделили средства. Там, где работала PURL, отдельно без PURL. Например, с Норвегией не буду говорить, куда, о готовности оплатить 200 ракет. Все эти 200 ракет, ни одной из них не пришло", – заявил президент.

Если бы партнеры вовремя предоставляли то, что обещали, мы сегодня могли бы сохранить дома и людей, это большая проблема,

– сказал Зеленский.

При этом президент сообщил о запланированной встрече с международными партнерами, посвященной программе Freya в рамках саммита НАТО. Он отметил, что дата переговоров с лидерами по этой инициативе еще не определена, однако стороны рассчитывают провести ее в июле или августе.

"Мы очень хотели, чтобы эта встреча состоялась в июле-августе. Я думаю, так и будет. Всем нужно двигаться быстро", – сказал глава государства.

Стоит напомнить, что жертвами вражеского обстрела Киева 2 июля стали более 20 человек, еще более 85 получили ранения. Терроризировать столицу россияне начали еще вечером 1 июля.

Враг нанес по городу серию ударов волнами с применением беспилотников, баллистических и крылатых ракет, в результате чего в Шевченковском районе загорелись гостиница и жилой дом, также была повреждена медицинская подстанция, в Голосеевском районе возникли пожары на крышах многоэтажек, в Дарницком районе зафиксированы частичные разрушения пятиэтажного и девятиэтажного домов, верхних этажей шестнадцатиэтажного здания и частных домов.