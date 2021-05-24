Зеленский поручил подготовить остановку авиасообщения с Беларусью

Украина может остановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение поручил подготовить правительству президент Владимир Зеленский.
Этот вопрос 24 мая украинские чиновники обсудили на совещании с президентом. Они проанализировали инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.
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Как объяснили в Зеленского, учитывая сложившуюся ситуацию, Кабмину было поручено проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией.
А кроме этого – и по закрытию воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.Справка. В Минске из-за якобы заминирования посадили самолет, совершавший рейс из Афин в Вильнюс. Силовики задержали его пассажира, активиста Романа Протасевича.
Когда рассмотрят вопрос
По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, соответствующий вопрос правительство будет обсуждать на внеочередном заседании во вторник, 25 мая.
Он заверил, что МИД и Мининфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Поэтому Украина не оставит без реакции принудительную посадку самолета в Минске.
Кто принял участие в совещании:
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- глава МИД Дмитрий Кулеба;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики Герман Галущенко;
- министр инфраструктуры Александр Кубраков;
- заместители руководителя ОП Кирилл Тимошенко и Юлия Свириденко.
Как мир реагирует на задержание Протасевича
На инцидент в Минске уже отреагировало руководство Ryanair. Глава авиакомпании Майкл О'Лири обвинил режим Лукашенко в "воздушном пиратстве"
Действия белорусских властей будут обсуждать в ходе саммита ЕС, который начался 24 мая. Глава Евросовета Шарль Мишель включить вопрос в повестку дня.
Литва рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь. В то же время литовское правительство запретило отбытие и прибытие авиарейсов, которые проходят через Беларусь
8 стран уже осудили перехват самолета Ryanair и задержание Протасевича. Речь о США, Чехии, Латвии, Германии, Литве, Ирландии, Польше и Великобритании.