Зеленский поручил подготовить остановку авиасообщения с Беларусью

Украина может остановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение поручил подготовить правительству президент Владимир Зеленский.

Этот вопрос 24 мая украинские чиновники обсудили на совещании с президентом. Они проанализировали инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.

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Как объяснили в Зеленского, учитывая сложившуюся ситуацию, Кабмину было поручено проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией.

А кроме этого – и по закрытию воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Когда рассмотрят вопрос

В Минске из-за якобы заминирования посадили самолет, совершавший рейс из Афин в Вильнюс. Силовики задержали его пассажира, активиста Романа Протасевича.

По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, соответствующий вопрос правительство будет обсуждать на внеочередном заседании во вторник, 25 мая.

Он заверил, что МИД и Мининфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Поэтому Украина не оставит без реакции принудительную посадку самолета в Минске.

Кто принял участие в совещании:

премьер-министр Денис Шмыгаль;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

глава МИД Дмитрий Кулеба;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики Герман Галущенко;

министр инфраструктуры Александр Кубраков;

заместители руководителя ОП Кирилл Тимошенко и Юлия Свириденко.

Как мир реагирует на задержание Протасевича

На инцидент в Минске уже отреагировало руководство Ryanair. Глава авиакомпании Майкл О'Лири обвинил режим Лукашенко в "воздушном пиратстве"

Действия белорусских властей будут обсуждать в ходе саммита ЕС, который начался 24 мая. Глава Евросовета Шарль Мишель включить вопрос в повестку дня.

Литва рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь. В то же время литовское правительство запретило отбытие и прибытие авиарейсов, которые проходят через Беларусь

8 стран уже осудили перехват самолета Ryanair и задержание Протасевича. Речь о США, Чехии, Латвии, Германии, Литве, Ирландии, Польше и Великобритании.