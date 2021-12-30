Зеленский поручил правительству увеличить минимальную зарплату военным

В Украине должны повысить минимальную заработную плату военным. Соответствующее поручение дал Кабмину президент Зеленский. Кроме того, правительство должно усовершенствовать систему денежного обеспечения военнослужащих.

Соответствующий указ президент подписал 30 декабря. Текст документа обнародовали на сайте главы государства.

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Какая должна быть минимальная зарплата украинских военных

В указе говорится, что правительство должно обеспечить соответствующую минимальную зарплату военным с 2023 года. Речь идет о размере вдвое больше, чем минимальная зарплата в Украине, установленная законом на 1 января календарного года.

Есть исключения: нововведение не коснется военнослужащих-срочников. Президент также поручил чиновникам изучить опыт ведущих стран, чтобы усовершенствовать обеспечение военных.

СНБО поручит комиссии проверить поставки в украинскую армию

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Отметим, что во время заседания 30 декабря СНБО принял решение о создании межведомственной рабочей группы. Она должна изучить вопросы поставок продуктов и вооружения в украинскую армию. Речь идет о периоде с 2017 года.

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