Зеленский приказал Залужному и Наеву усилить границу с Беларусью

Президент Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК "Север" Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

Соответствующее поручение президент сделал сегодня, 30 июня, во время Ставки. Рассказываем детали и другие решения, которые обсуждались руководством.

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Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева. Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами,

– сообщил Зеленский.

Он заявил, что об обстановке в Беларуси отдельно докладывали представители Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, Службы безопасности и Госпогранслужбы.

По его словам, ситуацию "держат на постоянном контроле".

Возможно ли вторжение вагнеровцев из Беларуси

Ранее Наев заявлял, что возможное нападение террористов ЧВК "Вагнера" на Украину с территории Беларуси стало бы "самоубийством".

По его словам, ситуация остается стабильной и контролируемой. Украинские военные не фиксируют стягивание техники и живой силы россиян, а сами продолжают наращивать оборону.

29 июня Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться, поскольку оккупанты постоянно ведут обстрелы.

. После мятежа Пригожина и соглашения с Лукашенко в Кремле решили закрыть уголовное дело против главаря, если он "уедет в Беларусь". Также, мол, при этом условии "вагнеровцев" за попытку мятежа власти не будут преследовать.