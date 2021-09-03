Зеленский посетил авиабазу "Моффет-Филд" Нацгвардии США

Владимир Зеленский во время рабочего визита в США посетил авиабазу "Моффет-Филд" Нацгвардии США в Калифорнии. Военный оркестр в знак почета исполнил гимны Украины и США.

Украинский президент встретился с заместительницей губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Нацгвардии штата Дэвидом Болдуином. Он осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев.

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Во время визита Зеленского ознакомили с деятельностью нацгвардейцев Калифорнии, с которыми сотрудничают Вооруженные Силы Украины и Нацгвардия.

Также ему продемонстрировали выполнение тренировочных упражнений для спасения пострадавших вертолетом с элементами десантирования личного состава.

Зеленский посетил авиабазу "Моффет-Филд" / Фото Офиса Президента

Президент также поблагодарил командование Нацгвардии Калифорнии за теплое приветствие. Он отметил тесное сотрудничество с украинскими военными и выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.

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Визит Зеленского в США: коротко