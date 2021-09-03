Зеленский посетил авиабазу "Моффет-Филд" Нацгвардии США
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский во время рабочего визита в США посетил авиабазу "Моффет-Филд" Нацгвардии США в Калифорнии. Военный оркестр в знак почета исполнил гимны Украины и США.
Украинский президент встретился с заместительницей губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Нацгвардии штата Дэвидом Болдуином. Он осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев.
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Во время визита Зеленского ознакомили с деятельностью нацгвардейцев Калифорнии, с которыми сотрудничают Вооруженные Силы Украины и Нацгвардия.
Также ему продемонстрировали выполнение тренировочных упражнений для спасения пострадавших вертолетом с элементами десантирования личного состава.
Зеленский посетил авиабазу "Моффет-Филд" / Фото Офиса Президента
Президент также поблагодарил командование Нацгвардии Калифорнии за теплое приветствие. Он отметил тесное сотрудничество с украинскими военными и выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.
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Визит Зеленского в США: коротко
- Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией 31 августа прибыл в США.
- В рамках визита украинский лидер встретился с директором NASA Биллом Нельсоном. Они обсудили космические проекты, к которым может присоединиться наше государство.
- Уже 1 сентября состоялась встреча Зеленского и Джозефа Байдена. Политики беседовали о противодействии агрессии России, реформировании судебной системы, энергетической безопасности, борьбе с климатическим кризисом и прочем.
- Президент 2 сентября также встретился с гендиректором Apple Тимом Куком.