Обсудили проблемы и потребности: Зеленский посетил наступающие под Бахмутом бригады

Владимир Зеленский уехал на передовую в Донецкой области. Глава государства побывал на Бахмутском направлении, где ведутся ожесточенные бои.

Зеленский сообщил, что вместе с генералом Александром Сырским пообщался с командирами и солдатами. Президент заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТУ "Лиман" и ОТУ "Соледар".

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Зеленский встретился с командирами и солдатами

По результатам разговора, по словам президента, возникли дополнительные вопросы, которые будут рассмотрены во время Ставки.

Зеленский подробно обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений. В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационном транспорте и средствах РЭБ.

Зеленский встретился с командирами и солдатами: смотрите видео

Президент отметил бригады, ведущие наступление на Бахмутском направлении. В частности, 93 отдельную механизированную бригаду, 28 отдельную механизированную бригаду и 92 отдельную механизированную бригаду.

Наши воины на Бахмутском направлении. Крепкие украинцы! Сложные задачи! И очень весомые результаты для Украины: наше движение вперед, уничтожение оккупантов,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что наградил лучших воинов. Глава государства наградил воинов, входящих в состав ОСГВ "Хортица", орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІ-ІІІ степеней и орденами княгини Ольги.

"Имею честь сегодня присутствовать здесь и поблагодарить вас от сердца, от всего украинского народа за вашу крепость, за то, что вы защищаете наше государство, наши границы. За вашу жизнь, которую вы вместе со своими собратьями отдаете за каждый клочок нашей родной независимой земли. Благодарен за каждый день", – сказал Зеленский.

Какая ситуация на Бахмутском направлении