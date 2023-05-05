Об этом Зеленский заявил во время своей пресс-конференции, информирует 24 Канал. По его словам, во время войны в Украине ему непросто совершать визиты к международным партнерам.

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Зеленский пообещал для россиян плохие новости

Президент отметил, что ему тяжело покидать Украину во время войны, но он не хочет демотивировать этим общество у себя в стране и солдат.

Важно! Это первый визит Владимира Зеленского в Нидерланды на посту президента.

Я уезжаю из страны на короткий срок, потому что это нужно, а не потому, что я хочу. Для того, чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости, я сейчас в Гааге, до этого был в Финляндии, недалеко от справедливости,

– подчеркнул Зеленский.

Международные визиты Зеленского: все, что известно