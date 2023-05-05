Про це Зеленський заявив під час своєї пресконференції, інформує 24 Канал. За його словами, під час війни в Україні йому непросто здійснювати візити до міжнародних партнерів.
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Зеленський пообіцяв для росіян погані новини
Президент зазначив, що йому важко покидати Україну під час війни, але він не хоче демотивувати цим суспільство у себе в країні та солдатів.
Я їду з країни на короткий термін тому, що це потрібно, а не тому, що я хочу. Для того, щоб привезти для росіян деякі погані новини, я зараз у Гаазі, до цього був у Фінляндії, недалеко від справедливості,
– наголосив Зеленський.
Міжнародні візити Зеленського: все, що відомо
- Президент України Володимир Зеленський 4 травня прибув до Нідерландів, де виступив з промовою в Міжнародному суді в Гаазі. Це другий крок на шляху до покарання російських воєнних злочинців.
- Український лідер зустрівся з президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп. Також була запланована зустріч з президентом Міжнародного кримінального суду Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.
- Володимир Зеленський на виступі в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі заявив, що всі хочуть бачити тут іншого Володимира. Тобто Владіміра Путіна.
- Український лідер запевнив, що ми переможемо не тільки на полі битви, не лише у двобої з цією агресією.
- Президент заявив, що будь-які агресивні війни в історії об'єднує одна єдина річ – ті, хто їх починали, не вірили, що їм доведеться відповідати за скоєне.