Владимир Зеленский 18 ноября приехал в Донецкую область. Он посетил позиции военных на Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение из телеграм-канала президента Украины.

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Что известно о поездке Зеленского в Покровск

Владимир Зеленский рассказал, что на Покровском направлении он посетил расположение 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город Покровск. Президент пообщался с защитниками и отметил их наградами.

Напряженное направление. Только благодаря прочности воинов Восток не оккупирован тотально Россией. Враг ежедневно получает ответ,

– отметил глава государства.

Зеленский посетил позиции военных на Покровском направлении / Видео с аккаунта президента Украины в соцсети Х

Кроме того, Офис Президента также опубликовал фото с Владимиром Зеленским, где он вручает награды военным и общается с ними относительно оперативной обстановки на участке линии боевого соприкосновения.

Зеленский вручил награды военным на Покровском направлении / Фото Офиса Президента

К слову, Владимир Зеленский также отреагировал на вражеский удар по Одессе 18 ноября. Президент отметил, что удары по Одессе – не случайные, а показательные, и что после звонков и встреч с Путиным со стороны западных чиновников, Россия показывает, что ее интересует только война.