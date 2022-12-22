Сравнение с Черчиллем и переломный момент: что пишут мировые СМИ о визите Зеленского в США

Визит президента Владимира Зеленского в США 21 декабря стал главной темой западных СМИ. Это даже сравнили с поездкой Уинстона Черчилля в США во время Второй мировой войны.

Западные издания пишут, что президент Владимир Зеленский ярко олицетворяет мужество украинцев. Далее 24 канал собрал реакцию мировых СМИ на приезд Зеленского в Штаты.

Кстати говоря Зеленский в Конгрессе сравнил Путина с Гитлером и вспомнил знаменитую речь Черчилля

Сравнили поездку с визитом Черчилля

Британское издание The Guardian вспомнило визит премьера Черчилля в США. Он также провел пресс-конференцию с тогдашним президентом Франклином Рузвельтом, а затем обратился к Конгрессу в зале Сената 26 декабря 1941 года.

В конце своей речи он показал V в знак победы, в этот момент аплодисменты переросли в овации". Вчера во время выступления Зеленского в Конгрессе аплодисменты также не стихали. Кстати, украинский лидер вспомнив Черчилля, заявил: "Украина держит свои позиции и никогда не сдастся".

К слову, сравнение с поездкой Черчилля встречалось и в публикациях Financial Times.

Визит в переломный момент

Издание The Washington Post Отмечает, что визит президента состоялся в ключевой и переломный момент. ВСУ готовятся к жестоким зимним боевым действиям, дальнейшая поддержка США зашла в неопределенность. По информации СМИ, у Капитолия были опасения, что республиканцы Палаты представителей могут отказаться от поддержки Украины. Однако сразу отмечают, что многие представители этой партии высказываются за продолжение предоставления Украине помощи и оружия.

Впрочем, Визит Зеленского только укрепил эти позиции.



Зеленский встретился с Байденом / Фото Офиса Президента

Герой военного времени

CNN пишет о Зеленском, как о непоколебимом и дерзком лидере. Он выразил благодарность США за помощь оружием и боеприпасами, но дал понять, что будет просить больше. Это понятно, поскольку агрессия России против Украины продолжается.

Комедийный актер, ставший героем военного времени,

– говорится в публикации.

Добавили, что визит состоялся как раз тогда, когда среди республиканского большинства вырос скептицизм по поводу цены вмешательства США. Кстати, Зеленский дал ответ на такие упреки во время своей речи. Он подчеркнул, что деньги США – это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым Украина относится наиболее ответственно.



Встреча в Белом доме / Фото Офиса Президента

Посыл речи Зеленского – блестящий

В издании Politico отметили, что республиканцы доброжелательно встретили Зеленского в Конгрессе.

Подчеркнули, что главный посыл речи – блестящий. Мир должен защищать свободу, угроза которой существует повсеместно, если не бросить вызов режиму Кремля.



Зеленский выступил в Конгрессе / Скриншот по видео

Визит Зеленского в США: что известно