Зеленский посетил территорию, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси

Владимир Зеленский побывал на Волыни. Президент Украины посетил границу с Польшей и Беларусью.

Визит прошел 19 апреля. Буквально в преддверии украинский лидер побывал в Авдеевке и Полтаве.

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Что известно о визите президента

Президент написал, что для него честь поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте.

Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Сохраните мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас при защите нашего государства,

– отметил Зеленский.

Президент пожелал только Победы бойцам.