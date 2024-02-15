Скорее всего, во Франции будет подписано важное соглашение, – Данилов о турне Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля посетит сразу две страны. Речь идет о Германии и Франции.

Вероятно, во Франции будет подписано важное соглашение. Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Визиты Зеленского

Как сообщается на официальном сайте Президента, запланированы переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и французским главой Эммануэлем Макроном.

"Что касается посещения Франции, с большой долей вероятности там будет подписано соглашение, начало которому было положено на саммите НАТО в Вильнюсе, о безопасности и о помощи нашей страны с Францией. Что касается Германии – там будет ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Там собираются лидеры мира и проговаривают, какой должен быть мир", – сказал Данилов.

Владимир Зеленский 17 февраля выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

Кроме этого, также запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, главой Чехии Петром Павелом, премьер-министрами Дании Метте Фредериксен, Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

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