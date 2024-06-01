Зеленский планирует посетить конференцию по безопасности в Сингапуре, – Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готовится принять участие в конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла". Он должен состояться в эти выходные в Сингапуре.

Эту информацию подтвердили шесть источников. Визит Зеленского происходит на фоне возобновленного наступления российских войск, через два года после начала вторжения в Украину.

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Что известно о конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла"

На нынешней конференции, что является главным форумом по безопасности в Азии, ключевым вопросом станет предоставление помощи по безопасности Украине. Среди участников будут министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дон Цзюнь, что подчеркивает важность мероприятия.

Диалог Шангри-Ла, организован Международным институтом стратегических исследований и проходит в Сингапуре ежегодно в течение последних 21 года и в этом году завершится 2 июня.

Напомним, что Сейчас Зеленский находится в Швеции. Известно, что в Стокгольме он примет участие в третьем саммите Украина – Северная Европа.

Названа вероятная дата подписания договора по безопасности между США и Украиной

По информации Financial Times, которая ссылается на собственные источники среди чиновников США, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности за несколько дней до мирного саммита, запланированного на 15-16 июня в Швейцарии.

Журналисты отмечают, что это соглашение по безопасности станет важнейшим среди других соглашений, поскольку предусматривает обязательства по досрочной поддержке Украины, включая военную помощь, обмен разведывательными данными и экономическую поддержку. Точный день подписания соглашения пока неизвестен.