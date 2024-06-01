Цю інформацію підтвердили шість джерел. Візит Зеленського відбувається на тлі поновленого наступу російських військ, через два роки після початку вторгнення в Україну.

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Що відомо про конференцію з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла"

На цьогорічній конференції, що є головним форумом з безпеки в Азії, ключовим питанням стане надання безпекової допомоги Україні. Серед учасників будуть міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони Китаю Дон Цзюнь, що підкреслює важливість заходу.

Діалог Шангрі-Ла, організований Міжнародним інститутом стратегічних досліджень та проходить у Сінгапурі щорічно протягом останніх 21 років і цього року завершиться 2 червня.

Нагадаємо, що Наразі Зеленський перебуває у Швеції. Відомо, що у Стокгольмі він візьме участь у третьому саміті Україна – Північна Європа.

Названа ймовірна дата підписання безпекового договору між США та Україною

За інформацією Financial Times, яка посилається на власні джерела серед посадовців США, президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку за кілька днів до мирного саміту, запланованого на 15-16 червня у Швейцарії.

Журналісти зазначають, що ця безпекова угода стане найважливішою серед інших угод, оскільки передбачає зобов'язання щодо дострокової підтримки України, включаючи військову допомогу, обмін розвідувальними даними та економічну підтримку. Точний день підписання угоди наразі невідомий.