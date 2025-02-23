У вас тоже хороший английский, – Зеленский пошутил во время пресс-конференции

Украинский президент не теряет чувство юмора, несмотря на сложную ситуацию. Он пошутил во время разговора с журналистами.

Во время пресс-конференции Зеленскому сделали комплимент относительно уровня его английского. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на события.

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Президент не растерялся

Вопрос во время пресс-конференции задавал англоязычный журналист. Он решил сделать комплимент относительно английского Владимира Зеленского и сказал, что у него очень хороший уровень

У вас тоже,

– пошутил украинский лидер.

Несмотря на все, даже во время такого события он не теряет чувство юмора. также другой журналист сказал, что его украинский улучшается не так быстро, как английский Зеленского.

Также на пресс-конференции обсуждали ряд важных вопросов. Зацепили также и то, что Украина отказалась подписывать соглашение о редкоземельных ископаемых с США. резидент объяснил, что она не отвечала запросу Украины, ведь было понятно, что мы мажмо отдать, но непонятно, что мы получим.