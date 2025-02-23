Під час пресконференції Зеленському зробили комплімент щодо рівня його англійської. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на події.

Дивіться також Я знаю, як підписувати угоди з серйозними хлопцями, – Зеленський відповів на закиди Трампа

Президент не розгубився

Питання під час пресконференції ставив англомовний журналіст. Він вирішив зробити комплімент стосовно англійської Володимира Зеленського та сказав, що у нього дуже хороший рівень

У вас теж,

– пожартував український лідер.

Попри все, навіть під час такої події він не втрачає почуття гумору. також інший журналіст сказав, що його українська покращується не так швидко, як англійська Зеленського.

Також на пресконференції обговорювали низку важливих питань. Зачепили також і те, що Україна відмовилась підписувати угоду про рідкоземельні копалини із США. резидент пояснив, що вона не відповідала запиту України, адже було зрозуміло, що ми мажмо віддати, але незрозуміло, що ми отримаємо.