Зеленский пошутил о Маске после того, как у него пропал интернет на конференции

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите DealBook. Во время него он пошутил по поводу миллиардера Илона Маска, когда внезапно исчез свет.

В среду, 30 ноября, Владимир Зеленский выступал на одной из известнейших американских конференций, однако во время речи что-то пошло не по плану – у главы нашего государства стала плохо работать связь. После решения всех проблем Зеленский решил в шутку вспомнить об Илоне Маске и его Starlink.

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Что сказал Зеленский об американском миллиардере

Прежде всего, стоит отметить, что глава государства поблагодарил Маска за его Starlink и за то, что украинцы имеют доступ к интернету в такие трудные времена. Однако своим вниманием он не мог обойти скандальные заявления американского миллиардера, поэтому, когда начал плохо работать связь, президент пошутил, что "возможно, Илон остановил интервью".

Также глава государства решил пригласить Илона Маска в Украину, чтобы тот увидел все преступления, которые совершили российские военные.

Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто начал и когда мы можем ее закончить,

– сказал Зеленский.

Скандальные заявления Маска: что нужно знать

Напомним, в начале октября Илон Маск предложил неоднозначные варианты "мира" для Украины. Он написал в соцсетях, что:

нужно провести выборы в аннексированных регионах под надзором ООН, а Россия должна уйти из Украины, если на это будет воля народа;

Крым формально является частью России, как это было с 1783 года – до "ошибки Хрущева";

Украина должна обеспечить водоснабжение в Крыму;

наше государство должно быть "нейтральным".

Очевидно, что такие тезисы только на руку российской пропаганде и Владимир Зеленский не мог с ними просто не обращать внимания.

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