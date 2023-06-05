Даже сейчас я говорю "вторая армия мира" и мне смешно, – Зеленский потролил оккупантов

Президент Владимир Зеленский считает, что без юмора невозможно жить. Даже в тяжелое военное время украинцы относятся ко всему серьезно, но с шутками.

По мнению украинского лидера, без юмора "можно сойти с ума". Об этом Зеленский заявил во время общения с представителями латиноамериканских СМИ, информирует 24 Канал.

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Зеленский пошутил о "второй армии мира"

По словам президента, без юмора невозможно жить. Украинцы относятся ко всему серьезно, но шуток очень много. К примеру, о крейсере "Москва".

Можно же сойти с ума. Мы столько времени сражаемся. Сражаемся против "второй армии мира". Вот даже сейчас я говорю "вторая армия мира" и мне уже смешно. А если бы у меня не было чувства юмора, то я очень серьезно к этим словам относился и мы бы очень боялись,

– сказал Зеленский.

Дуда "взорвал" Давос шуткой о "российском военном корабле"

Недавно Анджей Дуда во время пресс-конференции в Давосе рассказал, что они с Владимиром Зеленским прекрасно понимают друг друга. Однако польский лидер говорит на польском языке, а украинский – на украинском.

"Особенно, когда мы должны решить, куда должен идти российский военный корабль", – пошутил Дуда.

Отметим, что шутка польского президента вызвала в зале искренний смех.