Нам не нужны посредники, должны разработать план по справедливому миру, – Зеленский о Папе

Накануне 13 мая украинский лидер встретился с Папой Франциском. Затем в интервью СМИ Владимир Зеленский ответил, возможно ли посредничество Ватикана в установлении мира.

В интервью итальянским СМИ глава государства подчеркнул, что нет смысла в попытках тех или иных стран, или влиятельных личностей стать посредником между Украиной и Россией для прекращения войны. Об этом пишет 24 Канал.

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Нужен справедливый мир

Владимир Зеленский отметил, что наше государство заинтересовано в предложениях, способных достичь справедливого мира, прежде всего на основе украинской формулы.

Нам не нужны посредники между Украиной и агрессором, захватившим наши территории,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер заметил, что Россия начала войну, унесла жизнь, боевые действия проходят именно на нашей земле. "Мы знаем все кризисы, которые были, вызовы: ядерные, экологические, продовольственные, энергетические. Только мы знаем, как это. Мы предложили не искусственный план – мы предложили, как можно выйти из этой ситуации, закончить войну – по закону, уважая Устав ООН, международное право, людей, ценности", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина, конечно, приветствует предложения третьих сторон относительно помощи в преодолении спровоцированных войной кризисов и в завершении войны. В то же время глава государства добавил, что формула мира состоит в том, чтобы привлечь те страны, которые действительно хотят достичь его в Европе.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы хорошо помнят, чем закончилось посредничество с Путиным в рамках Нормандского формата.

Мы должны разработать план действий по справедливому миру в Украине. И вот здесь мы приглашаем – я это сказал Его Святейшеству – и Ватикан как одного из лидеров в этот формат,

– подчеркнул украинский лидер.

"Ватикан – это прежде всего мораль"

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что, прежде всего, Ватикан – это мораль. В частности, когда агрессора называешь именно агрессором, жестко и прямо осуждаешь массовые преступления, а еще открыто принимаешь сторону страны, которую неспровоцированно убивают и разрушают.

"Когда лично становишься в защиту тех, кто является безусловной жертвой российской агрессии. Когда зло, каково Россия, именуется злом. Только так рождается святая Справедливость. Ведь это не о каком-то "посредничестве в пользу агрессора", а о настоящем мире и настоящем наказании. для зла", – подчеркнул Подоляк.

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Кратко, что этому предшествовало

В конце апреля во время трехдневного визита в Венгрию Папа Римский заявил, что присоединился к "миссии по достижению мира" в Украине. Понтифик отметил: "Готов сделать все, что нужно. Сейчас идет миссия, но она еще не публичная. Когда это будет публично, я раскрою это".

Кстати, ранее глава Католической церкви также заявлял о намерении встретиться с патриархом РПЦ Кириллом, благословляющий войну против Украины и цинично называет ее "святым делом".