Наша дружба творит историю успеха, – Зеленский поздравил США с Днем независимости
4 июля 2021 , 10:34Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский поздравил народ США и президента Джо Байдена с Днем независимости. В Штатах этот праздник ежегодно отмечают 4 июля.
Украинский лидер подчеркнул, что "наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе". Зеленский отметил дружбу между 2 государствами и стратегическое партнерство.
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Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен Штатам за неизменную поддержку суверенитета Украины,
– отметил Зеленский.
День Независимости США: главное
- День независимости в США отмечают 4 июля.
- В этот день в 1776 году приняли Декларацию независимости США от Великобритании.
- День независимости как федеральный праздник отмечают с 1870 года.
- В то же время Декларацию независимости США от Великобритании подписали не 4 июля. Именно поэтому один из отцов-основателей Штатов до конца жизни был уверен, что День независимости стоит отмечать 2 июля. Тогда за документ проголосовал Континентальный конгресс.
- Массачусетс стал первым штатом, где День независимости утвердили как государственный праздник. Это произошло в 1781 году.
- Американцы очень любят этот праздник. Они подарили ему ряд интересных традиций.