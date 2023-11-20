Зеленский передал поздравление Байдену через Ллойда: что пожелал президент коллеге

20 ноября президент Зеленский встретился с прибывшим в Киев главой Пентагона Ллойдом Остиным. В ходе разговора глава государства попросил министра обороны США передать Байдену его слова.

Сегодня американский президент празднует свой 81-й день рождения. Как его поздравил президент Украины, сообщает 24 Канал.

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Желаем победы, а где пусть решает сам

На встрече с министром обороны США и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи Зеленский попросил Ллойда передать его поздравления с днем рождения президенту Байдену.

Мы благодарны президенту Байдену, передайте наилучшие пожелания президенту в связи с его днем рождения. Мы желаем президенту победы, а он уже определит, где и на каком направлении,

– заявил глава государства.

Зеленский отметил, что для Украины очень важно, что Соединенные штаты вместе с ней. "Мы рассчитываем на вашу поддержку", – подчеркнул он, обращаясь к американским гостям.

Зеленский не ограничился кратким посланием через Ллойда и также поздравил Байдена в соцсети X. Там он снова поблагодарил США "за лидерство в защите свободы и жизни в эти трудные времена" и пожелал Байдену "победы в совместной борьбе против агрессии и террора".

США анонсировали новый пакет военной помощи

Сразу после встречи с Ллойдом в обращении к украинцам Зеленский сообщил, что Украине передадут новый оборонный пакет, в котором, в частности, будут содержаться снаряды. Позже Пентагон вскрыл детали нового пакета. Стало известно, что Киеву предоставят одну реактивную артсистему M142 HIMARS и боеприпасы к ней, артбоеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, противотанковые комплексы Javelin и TOW, ПЗРК Stinger, патроны, запчасти и снаряжение.